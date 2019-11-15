Хейтеры вновь набросились на супруга ростовчанки Костенко Дмитрия Тарасова



Футболист Дмитрий Тарасов вновь подвергся волне критики со стороны хейтеров. Подписчики активно обсуждают новый снимок, который муж ростовчанки Анастасии Костенко опубликовал в своём микроблоге. Молодой человек лежит на кровати, нежно прижимая к себе маленькую дочку Милану. Снимок получился очень тёплым и нежным, девочка выглядит умиротворённой.



Некоторые фолловеры написали в комментариях, что Милана похожа на отца. Они оставили несколько комплиментов Дмитрию и его дочурке.



Как всегда, нашлись и те, кто решил позлорадствовать над Тарасовым. Наблюдая, как он обнимается с ребёнком, одна девушка написала: «А к старшей дочери такие же чувства?». Хейтеры не устают напоминать Дмитрию о том, что у него есть старшая дочь Ангелина от бывшей супруги Оксаны. Пара давно рассталась, но до сих пор не уладила вопросы с алиментами. Так как футболист задолжал уже крупную сумму денег, суд назначил ему большие выплаты. Фолловеры обращают внимание на то, что Тарасов редко публикует на страничке фото с Ангелиной.



Сам спортсмен и его нынешняя жена Анастасия Костенко в основном не реагируют на подобные комментарии. По поводу первой дочери Дмитрия они отвечают, что отец видится с ребёнком и часто проводит время с ним.