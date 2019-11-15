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Хейтеры вновь набросились на супруга ростовчанки Костенко Дмитрия Тарасова

Хейтеры вновь набросились на супруга ростовчанки Костенко Дмитрия Тарасова
Футболист Дмитрий Тарасов вновь подвергся волне критики со стороны хейтеров. Подписчики активно обсуждают новый снимок, который муж ростовчанки Анастасии Костенко опубликовал в своём микроблоге. Молодой человек лежит на кровати, нежно прижимая к себе маленькую дочку Милану. Снимок получился очень тёплым и нежным, девочка выглядит умиротворённой.

Некоторые фолловеры написали в комментариях, что Милана похожа на отца. Они оставили несколько комплиментов Дмитрию и его дочурке.

Как всегда, нашлись и те, кто решил позлорадствовать над Тарасовым. Наблюдая, как он обнимается с ребёнком, одна девушка написала: «А к старшей дочери такие же чувства?». Хейтеры не устают напоминать Дмитрию о том, что у него есть старшая дочь Ангелина от бывшей супруги Оксаны. Пара давно рассталась, но до сих пор не уладила вопросы с алиментами. Так как футболист задолжал уже крупную сумму денег, суд назначил ему большие выплаты. Фолловеры обращают внимание на то, что Тарасов редко публикует на страничке фото с Ангелиной.

Сам спортсмен и его нынешняя жена Анастасия Костенко в основном не реагируют на подобные комментарии. По поводу первой дочери Дмитрия они отвечают, что отец видится с ребёнком и часто проводит время с ним.

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