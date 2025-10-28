Новости
В Ростовской области водители заплатят штраф за отсутствие российского триколора на номерах

Водителям грозит штраф за отсутствие триколора на номерах. С 1 января 2025 года по новому ГОСТу «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» на всех автомобилях должен быть изображён российский флаг в правом нижнем углу номерного знака.

Если на номерах не будет флага, водителя могут оштрафовать на 500 рублей или ограничиться предупреждением. Это нарушение приравнивается к эксплуатации транспортного средства с нестандартными номерами (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ).

Однако штрафы не коснутся владельцев машин, зарегистрированных до 1 января 2025 года.
Фото: DonDay
