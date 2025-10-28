Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

В ГК «БАРС-РГЭУ» перешел 23-летний тяжелый форвард

В ГК «БАРС-РГЭУ» перешел 23-летний тяжелый форвард
Команда ГК «БАРС-РГЭУ» пополнилась новым игроком. Новость опубликовали на странице клуба 27 октября.

На позицию тяжелого форварда взяли 23-летнего Летино Александер Франк Энтони.

Александер ранее играл за «Зенит-2», TAKESHOT и ГПП и матчах МЛБЛ.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.