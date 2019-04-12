По делу ростовчанина Кирилла Серебренникова назначена новая экспертиза



По делу «Седьмой студии» ростовчанина Серебренникова назначена очередная проверка. Мещанский суд Москвы решил провести финансово-экономическую, искусствоведческую и оценочную экспертизы, сообщает «Интерфакс». Заседание состоялось 15 апреля.



Руководить проверкой будут эксперты: представитель комиссии Центра судебной экспертизы, замдиректора Московского художественного театра имени Чехова и профессор института театрального искусства.



Экспертиза направлена на то, чтобы выяснить, сколько денег от Минкультуры «Седьмая студия» получила за период с 2011 по 2014 годы. Также предстоит узнать, какую сумму команда Серебренникова получила от других источников и сколько за это время студия потратила средств.



Специалисты установят, были ли у режиссёра расходы помимо тех, что шли на проект «Платформа». Они собираются посчитать, сколько средств ушло на проведение каждого мероприятия.



В связи с проверкой рассмотрение дела отложили до 17 июня.



Напомним, что 8 апреля режиссёра Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста. Вместе с ним на свободу вышли экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум и продюсер Юрий Итин. Команду «Седьмой студии» обвиняют в присвоении 133 миллионов рублей, выделенных государством на реализацию проекта «Платформа».