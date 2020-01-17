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Суд назначил новых экспертов по делу ростовчанина Серебренникова

Суд назначил новых экспертов по делу ростовчанина Серебренникова
По делу «Седьмой студии» ростовчанина Кирилла Серебренникова назначили новых специалистов. Искусствоведческую экспертизу проведут доцент кафедры искусствознания театрального училища имени Щепкина Ольга Королёва и заместитель исполнительного директора по финансовым, правовым и кадровым вопросам в МХАТ Елена Баженова. Решение об их назначении приняла судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева на заседании 21 января.

Это будет уже третья экспертиза в отношении фигурантов дела «Седьмой студии». По мнению обвинения, проведённые ранее проверки были необъективны, так как их участники открыто поддерживали подсудимого Кирилла Серебренникова.

Напомним, режиссёра и его коллег из «Седьмой студии» подозревают в хищении 133 миллионов рублей, которые государство выделило на реализацию проекта «Платформа». Уже проведённые экспертизы показали, что деньги не похищали, а, наоборот, экономили. Однако суд решил провести очередную проверку с новыми специалистами.

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