Суд назначил новых экспертов по делу ростовчанина Серебренникова



По делу «Седьмой студии» ростовчанина Кирилла Серебренникова назначили новых специалистов. Искусствоведческую экспертизу проведут доцент кафедры искусствознания театрального училища имени Щепкина Ольга Королёва и заместитель исполнительного директора по финансовым, правовым и кадровым вопросам в МХАТ Елена Баженова. Решение об их назначении приняла судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева на заседании 21 января.



Это будет уже третья экспертиза в отношении фигурантов дела «Седьмой студии». По мнению обвинения, проведённые ранее проверки были необъективны, так как их участники открыто поддерживали подсудимого Кирилла Серебренникова.



Напомним, режиссёра и его коллег из «Седьмой студии» подозревают в хищении 133 миллионов рублей, которые государство выделило на реализацию проекта «Платформа». Уже проведённые экспертизы показали, что деньги не похищали, а, наоборот, экономили. Однако суд решил провести очередную проверку с новыми специалистами.