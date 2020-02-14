В Москве отложили слушание по делу ростовского режиссёра Серебренникова



Заседание по делу ростовского режиссёра Кирилла Серебренникова перенесли на один месяц. Мещанский суд Москвы назначил слушание по делу «Седьмой студии» на 13 марта.



Как оказалось, специалисты не успели закончить очередные финансово-экономическую, оценочную и искусствоведческую экспертизы.



- Пришло письмо с просьбой продлить срок проведения экспертизы в связи с командировкой одного из сотрудников, - сообщила судья Ольга Менделеева. - При этом специалисты Министерства юстиции уже приступили к экспертизе.



Напомним, в 2011 году Серебренников вместе с коллегами разработал творческий проект «Платформа», на который государство выделило порядка 214 миллионов рублей. В рамках проекта он открыл организацию «Седьмая студия», работники которой разрабатывали планы мероприятий. По версии стороны обвинения, они указывали в документах ложные сведения об их стоимости, в итоге подозреваемые якобы похитили 130 миллионов рублей.



Вместе с Серебренниковым под суд пошли бывший сотрудник министерства культуры Софья Апфельбаум, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший продюсер Алексей Малобродский. Дело бухгалтера Нины Масляевой выделено в отдельное производство.