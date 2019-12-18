Суд назначил очередную экспертизу по делу ростовчанина Кирилла Серебренникова



Мещанский районный суд назначил третью экспертизу по делу известного режиссера из Ростова-на-Дону Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении бюджетных денег в рамках театрального проекта «Платформа».



Очередную экспертизу проведет специальный Центр при Министерстве юстиции РФ.



«Суд считает необходимым назначить повторную комиссионно-комплексную финансово-экономическую оценочно-искусствоведческую экспертизу», – огласила решение судья Олеся Менделеева.



Стоит отметить, что аналогичная экспертиза, проведенная ранее, не выявила факта хищения средств в рамках театрального проекта «Платформа». То есть бюджетные средства, как пояснили адвокаты господина Серебреникова, были не украдены, а сэкономлены.



Напомним, Серебренникова и его коллег из «Седьмой студии» подозревают в хищении 133 миллионов рублей, которые государство выделило на реализацию творческого проекта «Платформа». Кирилл провёл около полутора года под домашним арестом.