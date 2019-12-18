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Суд назначил очередную экспертизу по делу ростовчанина Кирилла Серебренникова

Суд назначил очередную экспертизу по делу ростовчанина Кирилла Серебренникова
Мещанский районный суд назначил третью экспертизу по делу известного режиссера из Ростова-на-Дону Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении бюджетных денег в рамках театрального проекта «Платформа».

Очередную экспертизу проведет специальный Центр при Министерстве юстиции РФ.

«Суд считает необходимым назначить повторную комиссионно-комплексную финансово-экономическую оценочно-искусствоведческую экспертизу», – огласила решение судья Олеся Менделеева.

Стоит отметить, что аналогичная экспертиза, проведенная ранее, не выявила факта хищения средств в рамках театрального проекта «Платформа». То есть бюджетные средства, как пояснили адвокаты господина Серебреникова, были не украдены, а сэкономлены.

Напомним, Серебренникова и его коллег из «Седьмой студии» подозревают в хищении 133 миллионов рублей, которые государство выделило на реализацию творческого проекта «Платформа». Кирилл провёл около полутора года под домашним арестом.

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