Парки в Ростовской области открыли для посещения
В Ростовской области открыли парки. Общественные пространства стали доступны для прогулок 12 июня.
Накануне глава региона подписал постановление о снятии ряда ограничений, действующих из-за пандемии коронавируса. В частности, дончанам разрешили гулять и заниматься спортом на улице, при этом соблюдая дистанцию в полтора метра. В связи с этим в регионе, наконец, позволили посещать парки, которые до этого были закрыты. От гуляющих требуют соблюдать «масочный» режим в общественных местах, включая скверы. Людям старше 65 лет тоже разрешили выходить на улицу, но по расписанию: до 10:00 и после 18:00.
Также с 12 июня возобновляют работу парикмахерские, стоматологии, магазины по продаже авто- и мототехники, химчистки, ателье, агентства недвижимости, кадровые и рекламные бюро.