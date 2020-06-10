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Парки в Ростовской области открыли для посещения

Парки в Ростовской области открыли для посещения
В Ростовской области открыли парки. Общественные пространства стали доступны для прогулок 12 июня.

Накануне глава региона подписал постановление о снятии ряда ограничений, действующих из-за пандемии коронавируса. В частности, дончанам разрешили гулять и заниматься спортом на улице, при этом соблюдая дистанцию в полтора метра. В связи с этим в регионе, наконец, позволили посещать парки, которые до этого были закрыты. От гуляющих требуют соблюдать «масочный» режим в общественных местах, включая скверы. Людям старше 65 лет тоже разрешили выходить на улицу, но по расписанию: до 10:00 и после 18:00.

Также с 12 июня возобновляют работу парикмахерские, стоматологии, магазины по продаже авто- и мототехники, химчистки, ателье, агентства недвижимости, кадровые и рекламные бюро.

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