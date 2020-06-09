В Ростовской области разрешили прогулки, но с определёнными условиями

Жителям Ростовской области рассказали о смягчении режима ограничений. Соответствующее обращение к дончанам 11 июня записал губернатор региона Василий Голубев.В числе послаблений – разрешение выходить на прогулки. Жители области могут выходить на улицу, но при условии соблюдения дистанции. Пожилым людям старше 65 лет также можно совершать променады, но с определённым режимом: до 10:00 и после 18:00. Днём следует оставаться дома.Ранее сообщалось, что с 12 июня на Дону могут возобновить работу парикмахерские, прачечные, химчистки, ателье, стоматологии, кадровые и рекламные бюро, агентства недвижимости и магазины по продаже авто- и мототехники.Василий Голубев подчеркнул, что обязательным остаётся соблюдение «масочного» режима. Средства защиты необходимо носить во всех общественных местах.