В Ростовской области салонам красоты не разрешили открыться

В Ростовской области продолжает действовать режим ограничений. Несмотря на слова губернатора о том, что с 18 мая в регионе ряду предприятий разрешат возобновить работу, им не разрешили функционировать.Вечером 12 мая в своём обращении Василий Голубев сказал о том, что с 15 мая область начинает постепенный выход из режима ограничений. Первые изменения коснулись рынков, продовольственных ярмарок, организаций, оказывающих государственные услуги, и медицинских учреждений. С текущей недели должны были начать работу непродовольственные магазины (кроме тех, которые расположены в торговых центрах), автосалоны, салоны красоты, парикмахерские и химчистки. Однако по состоянию на утро 18 мая соответствующий документ так и не был подписан. В правительстве региона уточнили, что, пока не появится распоряжение, перечисленные выше организации не могут начать работу. Торговля непродовольственными товарами, не относящимися к категории первой необходимости, также пока запрещена.