Губернатор Ростовской области сообщил о новых шагах ослабления режима ограничений с 12 июня

Губернатор Ростовской области заявил о новых шагах ослабления режима самоизоляции. Соответствующее постановление Василий Голубев подписал 11 июня.Так, с 12 июня на территории Ростовской области смогут возобновить работу парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости, а также магазины, торгующие авто- и мототехникой. Каждому предприятию необходимо соблюдать санитарные нормы для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ранее представители организаций подписывали соответствующие декларации, в которых обязались придерживаться мер безопасности, например, носить маски, обрабатывать помещения дезинфицирующими средствами, ограничивать количество людей в залах и прочее.При этом продолжает действовать «масочный» режим. Средства защиты нужно носить в местах большого скопления людей: в транспорте, магазинах, медицинских учреждениях, на остановках и во всех местах, перечисленных в предыдущем абзаце.