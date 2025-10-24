Отбой опасности БПЛА объявили утром 24 октября в Ростовской области

Фото: РСЧС

Спустя два часа в Ростовской области отменили опасность БПЛА. Жители региона получили уведомление от РСЧС примерно в 11:00.Утром 24 октября, около 9:00, жители региона получили уведомление об опасности БПЛА. Людям посоветовали зайти в помещения и отойти подальше от окон.По прошествии двух часов на территории Ростовской области угрозу по применению беспилотных летательных аппаратов отменили. Информации о работе ПВО не сообщалось.