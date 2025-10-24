Фото: ФК Ростов

От правительства футбольный клуб «Ростов» получил грант на сумму 700 млн рублей. Сообщает редакция DonDay.Как отметили в пресс-службе, это ежегодный грант. В донском регионе, в соответствии со статьей Бюджетного кодекса, действует следующая процедура: предоставления грантов коммерческим структурам для частичного покрытия расходов на подготовку и участие команд Ростовской области в национальных и международных соревнованиях по игровым видам спорта. Гранты распределяются между получателями пропорционально количеству набранных баллов, - отметили в правительстве.Ранее РФС выражал обеспокоенность финансового состояние донского клуба, и предупредил руководство клуба о нехватке финансирования на 2025 год. Ростовчане рискуют не получить лицензию участие в Чемпионате России на следующий год.