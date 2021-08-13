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От коронавируса в Ростовской области умер молодой парень

От коронавируса в Ростовской области умер молодой парень
Жертвами корронавируса за последние сутки в Ростовской области стали 27 человек. От опасного заболевания умерли 18 женщин в возрасте от 55 до 94 лет и девять мужчин. Самому молодому из них было всего 28 лет. Скончавшиеся страдали различными заболеваниями в хронической форме.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 5 550 жителей Дона. Большая часть из них - пенсионеры. При этом вирус не щадит и молодежь. Среди умерших в Ростовской области есть даже 12-летний мальчик.

Наряду со смертностью растет и число заболевших. За последние 24 часа инфекция подтвердилась у 488 человек.

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