От коронавируса в Ростовской области умер молодой парень

Жертвами корронавируса за последние сутки в Ростовской области стали 27 человек. От опасного заболевания умерли 18 женщин в возрасте от 55 до 94 лет и девять мужчин. Самому молодому из них было всего 28 лет. Скончавшиеся страдали различными заболеваниями в хронической форме.С начала пандемии от COVID-19 умерли 5 550 жителей Дона. Большая часть из них - пенсионеры. При этом вирус не щадит и молодежь. Среди умерших в Ростовской области есть даже 12-летний мальчик.Наряду со смертностью растет и число заболевших. За последние 24 часа инфекция подтвердилась у 488 человек.