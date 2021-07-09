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От коронавируса за сутки скончались 19 жителей Ростовской области

От коронавируса за сутки скончались 19 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 19 человек. По данным 13 июля, в числе умерших - 10 женщин в возрасте от 57 до 84 лет и девять мужчин. Самому молодому из них было 37 лет, а самому пожилому - 85 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. Всего с начала пандемии от опасной инфекции умерли 4 854 человека.

Увеличилось и количество зараженных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 321 жителя Ростовской области. Общее число пациентов с коронавирусом достигло 103 050 человек. Большинство из них - люди работоспособного возраста - от 18 до 66 лет.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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