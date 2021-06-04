В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 16 человек

В Ростовской области растет число смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 7 по 8 июня вирус забрал жизни 16 человек. Среди них - четверо мужчин в возрасте от 49 лет до 91 года и 12 женщин - от 46 до 86 лет.Всего с начала пандемии умерли 4 529 человек. По информации регионального правительства, все они страдали различными хроническими заболеваниями, в том числе астмой, гипертонией, сахарным диабетом, а также сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.Увеличилось и количество заболевших. За минувшие сутки вирус подхватили еще 155 человек. За период пандемии диагноз подтвердился у 95 464 жителей региона.