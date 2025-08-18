Очередной слив канализационных стоков зафиксировали в ручей Быстрый под Ростовом

Фото: Батайское время

В Батайске вновь зафиксирован факт загрязнения ручья Быстрый: местные жители стали очевидцами сброса необработанных канализационных вод.Как стало известно редакции, к журналистам обратился житель Батайска, Александр, сообщивший, что 17 августа, во время вечерней прогулки в окрестностях улицы Есенина, он ощутил сильный, неприятный запах, исходящий от ручья Быстрый. Подойдя ближе, он заметил неестественный, грязный цвет воды. «К утру ситуация только ухудшилась, дышать стало практически невозможно!» - посетовал Александр.Важно отметить, что проблема загрязнения ручья существует давно. По меньшей мере, это уже четвертый подобный случай за последние два месяца, когда горожане наблюдают попадание отходов канализации в указанный водоем. В конце июля текущего года жители уже сообщали об аналогичном сбросе, который стал причиной массовой гибели рыб.