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Под Ростовом вновь зафиксировали слив нечистот в ручей Быстрый

Под Ростовом вновь зафиксировали слив нечистот в ручей Быстрый

Вблизи микрорайона Солнечного в Батайске опять замечен несанкционированный слив сточных вод в водоем. Свидетели инцидента поделились новыми фото и видеозаписями загрязненного ручья.

На представленных кадрах видно, что река покрыта слоем мутной жидкости и пены. Регулярные сбросы канализации наносят колоссальный вред экологии района. В прошлом году в канале был зафиксирован массовый мор рыбы.

Необходимо подчеркнуть, что аналогичные случаи здесь происходят регулярно. Местные жители активно пытаются противостоять незаконным сливам, направляя обращения в различные инстанции.

Министерство природных ресурсов неоднократно регистрировало факты сброса отходов. В мае специалисты проводили выездную проверку, и администрация получила предписание об устранении нарушений.
Фото: Батайское время
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