Под Ростовом вновь зафиксировали слив нечистот в ручей Быстрый

Фото: Батайское время

Вблизи микрорайона Солнечного в Батайске опять замечен несанкционированный слив сточных вод в водоем. Свидетели инцидента поделились новыми фото и видеозаписями загрязненного ручья.На представленных кадрах видно, что река покрыта слоем мутной жидкости и пены. Регулярные сбросы канализации наносят колоссальный вред экологии района. В прошлом году в канале был зафиксирован массовый мор рыбы.Необходимо подчеркнуть, что аналогичные случаи здесь происходят регулярно. Местные жители активно пытаются противостоять незаконным сливам, направляя обращения в различные инстанции.Министерство природных ресурсов неоднократно регистрировало факты сброса отходов. В мае специалисты проводили выездную проверку, и администрация получила предписание об устранении нарушений.