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В Батайске повторно замечен сброс канализационных отходов в ручей Быстрый

В Батайске повторно замечен сброс канализационных отходов в ручей Быстрый
В Батайске повторно замечен сброс канализационных отходов в ручей Быстрый. 10 июля жительница города обнаружила потоки нечистот на улице Чапаева.

Согласно свидетельству очевидца, вблизи дома номер 2а была найдена труба, из которой с большой скоростью выливалась дурно пахнущая субстанция прямо в водоем.

В то время как одни участки приводят в порядок, в других продолжаются незаконные сбросы, - сообщила Светлана.

Стоит отметить, что по указанному адресу находится мебельное производство. На его территории имеются канализационные люки, находящиеся в ведении водоканала. Местные жители убеждены, что компания осведомлена о возникшей проблеме.

Подобные случаи сброса в ручей Быстрый происходят регулярно. Министерство природных ресурсов области ранее обращало внимание на это, подтверждая факт попадания канализационных вод в водоем.
Фото: DonDay
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