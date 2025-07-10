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В Батайске повторно замечен сброс канализационных отходов в ручей Быстрый. 10 июля жительница города обнаружила потоки нечистот на улице Чапаева.Согласно свидетельству очевидца, вблизи дома номер 2а была найдена труба, из которой с большой скоростью выливалась дурно пахнущая субстанция прямо в водоем.В то время как одни участки приводят в порядок, в других продолжаются незаконные сбросы, - сообщила Светлана.Стоит отметить, что по указанному адресу находится мебельное производство. На его территории имеются канализационные люки, находящиеся в ведении водоканала. Местные жители убеждены, что компания осведомлена о возникшей проблеме.Подобные случаи сброса в ручей Быстрый происходят регулярно. Министерство природных ресурсов области ранее обращало внимание на это, подтверждая факт попадания канализационных вод в водоем.