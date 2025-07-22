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Очередной слив нечистот зафиксировали в канале под Ростовом

Очередной слив нечистот зафиксировали в канале под Ростовом

В районе Ростова-на-Дону повторно зафиксирован сброс загрязненных отходов в водный канал. Информацию об этом распространили жители Батайска через социальные сети.

Согласно рассказу местного жителя Александра, проживающего в микрорайоне Солнечном, он стал свидетелем очередного инцидента загрязнения. Во время утренней прогулки 22 июля около пяти часов утра в окрестностях улицы Есенина мужчина обнаружил в канале мутную воду. Поверхность водного потока была покрыта белыми разводами, а в воздухе ощущался резкий неприятный запах.

Основываясь на увиденном, Александр предположил, что в водоем снова произошел слив канализационных вод. Важно отметить, что подобные случаи происходят не в первый раз. Ранее эксперты из регионального Министерства природных ресурсов уже регистрировали факты сброса нечистот в данный канал.
Фото: Соцсети
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