Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Юрий Слюсарь заявил, что на месте старого ипподрома в Ростове будет парк

Юрий Слюсарь заявил, что на месте старого ипподрома в Ростове будет парк

В Ростове на месте старого ипподрома построят парк. Планы по застройке территории жилым комплексом изменились. Об этом на пресс-конференции 28 августа сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Вместо многоэтажек здесь создадут современное городское пространство, в центре которого будет большой зеленый парк. Эта инициатива реализуется в рамках развития проекта «зеленого каркаса» города.

- Такой инфраструктуры в городе не хватает. Негде собираться и проводить мероприятия, — отметил Юрий Слюсарь. Эту активность хотят там локализовать. Будет большая площадь зеленого парка.

Помимо парковой зоны, проект включает создание культурно-общественного центра и нескольких жилых помещений. В настоящее время концепция нового пространства находится на стадии активной проработки.
фото: Ростовский ипподром
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.