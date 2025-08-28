Юрий Слюсарь заявил, что на месте старого ипподрома в Ростове будет парк

фото: Ростовский ипподром

В Ростове на месте старого ипподрома построят парк. Планы по застройке территории жилым комплексом изменились. Об этом на пресс-конференции 28 августа сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Вместо многоэтажек здесь создадут современное городское пространство, в центре которого будет большой зеленый парк. Эта инициатива реализуется в рамках развития проекта «зеленого каркаса» города.- Такой инфраструктуры в городе не хватает. Негде собираться и проводить мероприятия, — отметил Юрий Слюсарь. Эту активность хотят там локализовать. Будет большая площадь зеленого парка.Помимо парковой зоны, проект включает создание культурно-общественного центра и нескольких жилых помещений. В настоящее время концепция нового пространства находится на стадии активной проработки.