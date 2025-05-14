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Близкие разыскивают без вести пропавшую 46-летнюю женщину в Ростовской области

Близкие разыскивают без вести пропавшую 46-летнюю женщину в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают 46-летнюю Юлию Садовскую, о местонахождении которой нет информации с 13 мая.

Проживающая в Новочеркасске, в тот день она вышла из дома, и ее текущее местоположение неизвестно. После того как Юлия не вернулась домой к ночи, обеспокоенные родственники обратились за помощью. Существует вероятность, что ей необходима медицинская помощь.

Приметы пропавшей: рост - 163 см, среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.

В день исчезновения на Юлии были надеты свитер без рукавов, черные обтягивающие брюки и домашние тапочки коричневого цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Юлии Садовской, просят связаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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