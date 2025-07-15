Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Близкие ищут нуждающегося в медпомощи 21-летнего ростовчанина, который пропал без вести

Близкие ищут нуждающегося в медпомощи 21-летнего ростовчанина, который пропал без вести

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 21-летнего Дмитрия Чауса, чье текущее местонахождение не установлено. Молодой человек ушел из дома 15 июля, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Отмечается, что молодому человеку необходимо оказание медицинской помощи.

Родственники и друзья выразили обеспокоенность, когда Дмитрий перестал отвечать на телефонные звонки и не вернулся домой. Они сразу же обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Описание внешности Дмитрия: рост около 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русого оттенка, глаза зеленого цвета.

В день исчезновения на нем были надеты черная футболка, серые шорты и серые сандалии.

С собой у пропавшего был рюкзак зеленого цвета и сумка цвета хаки, которую он носил через плечо.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия или кто узнал его по фотографии, просят связаться с полицией или позвонить на горячую линию по номеру: 8 800 700 54 52.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.