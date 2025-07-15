Близкие ищут нуждающегося в медпомощи 21-летнего ростовчанина, который пропал без вести

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 21-летнего Дмитрия Чауса, чье текущее местонахождение не установлено. Молодой человек ушел из дома 15 июля, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.Отмечается, что молодому человеку необходимо оказание медицинской помощи.Родственники и друзья выразили обеспокоенность, когда Дмитрий перестал отвечать на телефонные звонки и не вернулся домой. Они сразу же обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Описание внешности Дмитрия: рост около 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русого оттенка, глаза зеленого цвета.В день исчезновения на нем были надеты черная футболка, серые шорты и серые сандалии.С собой у пропавшего был рюкзак зеленого цвета и сумка цвета хаки, которую он носил через плечо.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия или кто узнал его по фотографии, просят связаться с полицией или позвонить на горячую линию по номеру: 8 800 700 54 52.