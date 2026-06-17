На заседание по делу экс-министра финансов Лилии Федотовой не пришли свидетели

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В Кировском районном суде Ростова-на-Дону продолжается рассмотрение дела бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Уже больше двух месяцев в суд вызывают свидетелей обвинения.Очередное заседание 17 июня стало исключением. Один из свидетелей, которого ожидали в суде, на допрос не явился.После этого прокурор заявил ходатайство об оглашении показаний других свидетелей. По словам гособвинителя, они не могут прийти в суд из-за занятости.Сторона защиты не возражала. Суд удовлетворил ходатайство.Гособвинитель зачитал показания нескольких свидетелей. Общей темой в них стали возможные нарушения при проведении аукциона.По версии следствия, в 2020 году обвиняемая привлекла в региональный бюджет коммерческие кредиты через аукцион. Из оглашенных показаний следует, что во время проверки выявили нарушение в извещении о проведении электронных торгов. В документе не было требования о предоставлении участниками закупки копий банковских лицензий.Также прокурор зачитал показания эксперта. Во время допроса специалист заявила, что при получении казначейского кредита регион выплатил бы около 53,71 миллиона рублей процентов.При этом проценты по коммерческим займам, по версии эксперта, привели к ущербу примерно в 1,61 миллиарда рублей.После оглашения показаний заседание решили отложить до 24 июня. На следующее слушание должен прийти еще один свидетель обвинения.Кроме того, прокурор планирует включить аудиозапись, связанную с эпизодом, который вменяют Лилии Федотовой.Бывшего министра финансов Ростовской области Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, занимая пост министра, она привлекла кредиты по высокой ставке. Это привело к ущербу региональному бюджету примерно на два миллиарда рублей.Обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело Лилии Федотовой передали в Кировский районный суд Ростова-на-Дону весной 2026 года.