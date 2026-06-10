Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Заседание по делу экс-министра финансов Ростовской области задержали на час

Заседание по делу экс-министра финансов Ростовской области задержали на час
В Кировском районном суде города Ростова продолжается заседание по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Очередной процесс был запланирован 10 июня в 14:30.

Но слушание началось только через час после запланированного времени. Примечательно, но это не было связано с подсудимой. Напомним, что из-за проблем с транспортировкой Лилии Федотовой заседания в ростовском суде постоянно задерживались, а также срывались.

В этот раз причина заключалась в задержке другого судебного процесса. Он проходил в назначенном для заседания кабинете. Примерно через час ожидания адвокат предложил поменять зал. В другом кабинете суд наконец смог приступить к допросу приглашенного свидетеля.

Экс-министра финансов Ростовской области Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. Согласно данным следствия, будучи министром, она привлекла кредиты по завышенной ставке. Это привело к ущербу бюджету региона в размере около двух миллиардов рублей.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика