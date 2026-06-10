Заседание по делу экс-министра финансов Ростовской области задержали на час

Фото: Дондей

В Кировском районном суде города Ростова продолжается заседание по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Очередной процесс был запланирован 10 июня в 14:30.Но слушание началось только через час после запланированного времени. Примечательно, но это не было связано с подсудимой. Напомним, что из-за проблем с транспортировкой Лилии Федотовой заседания в ростовском суде постоянно задерживались, а также срывались.В этот раз причина заключалась в задержке другого судебного процесса. Он проходил в назначенном для заседания кабинете. Примерно через час ожидания адвокат предложил поменять зал. В другом кабинете суд наконец смог приступить к допросу приглашенного свидетеля.Экс-министра финансов Ростовской области Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. Согласно данным следствия, будучи министром, она привлекла кредиты по завышенной ставке. Это привело к ущербу бюджету региона в размере около двух миллиардов рублей.