В суд на заседание по делу Лилии Федотовой пришел ее муж

В Кировском районном суде Ростова-на‑Дону продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс‑министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Бывшую чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.В марте подозреваемую этапировали из московского СИЗО в Ростовскую область. На первом судебном заседании в донской столице Федотова ходатайствовала об освобождении из‑под стражи, сославшись на проблемы со здоровьем и предстоящее празднование золотой свадьбы с супругом. Суд отклонил ходатайство. В настоящее время обвиняемую доставляют на заседания из СИЗО Новочеркасска.15 апреля состоялось второе заседание с личным участием Лилии Федотовой. Среди присутствующих в зале был замечен её супруг: он пришёл поддержать жену. По словам самой Федотовой, муж не планировал давать показания — его цель состояла лишь в моральной поддержке. Увидев супругу, он послал ей воздушный поцелуй, пишет dondayПосле заседания пара задержалась в коридоре, чтобы поговорить. А после, пока подозреваемую вели на улицу, муж шел за ней.