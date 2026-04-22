Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Заседание по делу Лилии Федотовой в Ростове начали на 2,5 часа позже

В Кировском районном суде Ростова 22 апреля прошло очередное заседание по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Слушание было назначено на 14:30.

Однако вовремя процесс не начался. Заседание открыли только через два с половиной часа. Задержка была связана с доставкой фигурантки в суд. Сейчас Лилия Федотова находится в СИЗО Новочеркасска.

Подобная ситуация происходит уже не впервые. После этапирования Федотовой в Ростовскую область с опозданием начались уже три заседания. Предыдущее слушание 15 апреля тоже задержали. Тогда процесс стартовал через два часа после назначенного времени.

На скамье подсудимых бывшая чиновница оказалась из-за истории с кредитами. По версии следствия, в 2020 году она без оснований привлекла для региона банковские займы под высокий процент. Следствие считает, что это причинило областному бюджету ущерб примерно в два миллиарда рублей. Федотову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Фото: Дондей


Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика