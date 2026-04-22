Заседание по делу Лилии Федотовой в Ростове начали на 2,5 часа позже

В Кировском районном суде Ростова 22 апреля прошло очередное заседание по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Слушание было назначено на 14:30.Однако вовремя процесс не начался. Заседание открыли только через два с половиной часа. Задержка была связана с доставкой фигурантки в суд. Сейчас Лилия Федотова находится в СИЗО Новочеркасска.Подобная ситуация происходит уже не впервые. После этапирования Федотовой в Ростовскую область с опозданием начались уже три заседания. Предыдущее слушание 15 апреля тоже задержали. Тогда процесс стартовал через два часа после назначенного времени.На скамье подсудимых бывшая чиновница оказалась из-за истории с кредитами. По версии следствия, в 2020 году она без оснований привлекла для региона банковские займы под высокий процент. Следствие считает, что это причинило областному бюджету ущерб примерно в два миллиарда рублей. Федотову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.