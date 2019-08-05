На устройство канализации на двух улицах Ростова потратят более 35 млн рублей
В Ростове-на-Дону потратят 35 257 770 рублей на монтаж канализации. Как сказано в документации, размещённой на сайте госзакупок, трубопроводные сооружения появятся на улицах Гайдара и Возрождения.
Заказчиком выступает Управление капитального строительства Ростова. Средства выделяются из городского бюджета.
Канализационную систему необходимо проложить с момента подписания контракта до 31 декабря 2019 года. Подрядчика определят 14 августа с помощью электронного аукциона.