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На устройство канализации на двух улицах Ростова потратят более 35 млн рублей

На устройство канализации на двух улицах Ростова потратят более 35 млн рублей
В Ростове-на-Дону потратят 35 257 770 рублей на монтаж канализации. Как сказано в документации, размещённой на сайте госзакупок, трубопроводные сооружения появятся на улицах Гайдара и Возрождения.

Заказчиком выступает Управление капитального строительства Ростова. Средства выделяются из городского бюджета.

Канализационную систему необходимо проложить с момента подписания контракта до 31 декабря 2019 года. Подрядчика определят 14 августа с помощью электронного аукциона.

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