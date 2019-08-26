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В Ростове потратят почти 13 млн рублей на реконструкцию мемориала «Павшим воинам»

В Ростове потратят почти 13 млн рублей на реконструкцию мемориала «Павшим воинам»
На реконструкцию мемориального комплекса «Павшим воинам» в Ростове потратят 12 803 200 рублей. Памятник находится на площади Карла Маркса. Заказчиком является управление культуры донской столицы. Средства выделяют из городского бюджета.

В документации на сайте госзакупок сказано, что исполнителю необходимо провести работы с момента подписания контракта до 20 апреля 2020 года. Следует привести в порядок плиты и стены, обеспечить работу осветительного оборудования и механизма Вечного огня, организовать систему водоотведения.

Электронный аукцион запланирован на 6 сентября. За сутки до этого прекратится приём заявок на участие в конкурсе.

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