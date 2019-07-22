Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Около 3 млн рублей потратят на установку барьеров на «Ростов Арене»

Около 3 млн рублей потратят на установку барьеров на «Ростов Арене»
Установка ограждений на «Ростов Арене» обойдётся в 2 704 000 рублей. Такая сумма выделена на сборку и монтаж конструкций в дни матчей, говорится на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Подрядчик обязуется выполнять работы с момента подписания контракта до 31 декабря 2019 года. Средства выделяются из бюджета Ростова-на-Дону.

Перед началом игры заказчик должен устанавливать 160 водоналивных барьеров возле стадиона, а внутри его — 380 фан-барьеров. Всего по контракту требуется обеспечить движение болельщиков и транспорта на восьми матчах.

Приём заявок ведётся до 31 июля включительно. Победителя конкурса определят с помощь. Электронного аукциона, который назначен на 1 августа.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.