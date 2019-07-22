Около 3 млн рублей потратят на установку барьеров на «Ростов Арене»



Установка ограждений на «Ростов Арене» обойдётся в 2 704 000 рублей. Такая сумма выделена на сборку и монтаж конструкций в дни матчей, говорится на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры.



Подрядчик обязуется выполнять работы с момента подписания контракта до 31 декабря 2019 года. Средства выделяются из бюджета Ростова-на-Дону.



Перед началом игры заказчик должен устанавливать 160 водоналивных барьеров возле стадиона, а внутри его — 380 фан-барьеров. Всего по контракту требуется обеспечить движение болельщиков и транспорта на восьми матчах.



Приём заявок ведётся до 31 июля включительно. Победителя конкурса определят с помощь. Электронного аукциона, который назначен на 1 августа.