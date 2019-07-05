На ремонт территории возле гордумы в Ростове потратят более 9 млн рублей



В Ростове-на-Дону на капитальный ремонт территории, прилегающей к зданию городской думы, потратят 9,2 миллиона рублей. Средства выделяют из городского бюджета. Такая информация опубликована на сайте госзакупок.



В здании по адресу: Большая Садовая, 47 располагается администрация Ростова. Согласно размещённым документам подрядчику необходимо благоустроить тротуары и проезды для автомобилей. К тому же следует положить новую плитку и бордюры.



Все работы необходимо выполнить в течение четырёх месяцев с момента подписания контракта.