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На ремонт территории возле гордумы в Ростове потратят более 9 млн рублей

На ремонт территории возле гордумы в Ростове потратят более 9 млн рублей
В Ростове-на-Дону на капитальный ремонт территории, прилегающей к зданию городской думы, потратят 9,2 миллиона рублей. Средства выделяют из городского бюджета. Такая информация опубликована на сайте госзакупок.

В здании по адресу: Большая Садовая, 47 располагается администрация Ростова. Согласно размещённым документам подрядчику необходимо благоустроить тротуары и проезды для автомобилей. К тому же следует положить новую плитку и бордюры.

Все работы необходимо выполнить в течение четырёх месяцев с момента подписания контракта.

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