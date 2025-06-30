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На торги за 42 млн выставили здание риелторской компании из Ростовской области

На торги за 42 млн выставили здание риелторской компании из Ростовской области

В Ростовской области выставлено на аукцион нежилое здание, ранее принадлежавшее риелторской фирме, стоимостью 42 миллиона рублей. Уведомление о предстоящих торгах размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Объектом продажи является двухэтажное нежилое здание (с одним подземным этажом) общей площадью 1 138 кв. м. Здание находится в Таганроге по адресу: 1-й Новый переулок, 22. Начальная цена лота составляет 42 612 295 рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 1 августа. Определение победителя аукциона состоится через пять дней после завершения периода подачи заявок.

Стоит отметить, что ООО «СТИМ», зарегистрированное в Таганроге в мае 2003 года, осуществляло деятельность по подготовке к реализации принадлежащей недвижимости. В ноябре 2017 года компания была признана банкротом в связи с наличием долгов перед кредиторами.
Фото: Яндекс.Карты
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