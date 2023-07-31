Жители Нахичевани 1 августа останутся без холодной воды на сутки

Фото: Rostov.ru

В Ростове жители Нахичевани 1 августа на сутки останутся без холодной воды. Информацию сообщили в городской администрации.Без воды с 1 августа с 8:30 по 2 августа до 8:00 останутся жители домов в границах: от площади Толстого до 30-й Линии и от улицы Вити Черевичкина до Комсомольской. В это время на пересечении улиц 28-я Линия и Ереванской будут проводить переврезку водопроводной линии.В период отключений горожанам следует подготовить запасы воды. Холодную воду должны дать после завершения работ.Напомним, 4 августа отключат горячую воду в ЖК «Суворовский». Почти две недели воды не будет из-за ремонта котельной № 21.