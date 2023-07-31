Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Нахичевани 1 августа останутся без холодной воды на сутки

Жители Нахичевани 1 августа останутся без холодной воды на сутки
В Ростове жители Нахичевани 1 августа на сутки останутся без холодной воды. Информацию сообщили в городской администрации.

Без воды с 1 августа с 8:30 по 2 августа до 8:00 останутся жители домов в границах: от площади Толстого до 30-й Линии и от улицы Вити Черевичкина до Комсомольской. В это время на пересечении улиц 28-я Линия и Ереванской будут проводить переврезку водопроводной линии.

В период отключений горожанам следует подготовить запасы воды. Холодную воду должны дать после завершения работ.

Напомним, 4 августа отключат горячую воду в ЖК «Суворовский». Почти две недели воды не будет из-за ремонта котельной № 21.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.