На трёх улицах Ростова отключат воду на сутки
Фото: moikolodets.ru
В Ростове перекроют воду на трёх улицах на 24 часа. Об этом сообщили в “Ростовводоканале” 17 июля.
Отключение воды запланировано на 21 июля. С девяти утра жители домов, расположенных на улицах Ленина, Врубова, Огарева, останутся без водоснабжения на сутки. Причиной прекращения подачи воды является переврезка трубопровода.
Как сообщалось ранее, в Северном микрорайоне Ростова жители останутся без воды с 17 по 18 июля из-за ремонтных работ на водопроводной линии.