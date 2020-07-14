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На трёх улицах Ростова отключат воду на сутки

На трёх улицах Ростова отключат воду на сутки
Фото: moikolodets.ru

В Ростове перекроют воду на трёх улицах на 24 часа. Об этом сообщили в “Ростовводоканале” 17 июля.

Отключение воды запланировано на 21 июля. С девяти утра жители домов, расположенных на улицах Ленина, Врубова, Огарева, останутся без водоснабжения на сутки. Причиной прекращения подачи воды является переврезка трубопровода.

Как сообщалось ранее, в Северном микрорайоне Ростова жители останутся без воды с 17 по 18 июля из-за ремонтных работ на водопроводной линии.

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