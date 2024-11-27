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В Ростове жители на Жданова на сутки остались без воды

В Ростове жители на Жданова на сутки остались без воды
В Ростове-на-Дону жители на Жданова уже сутки сидят без воды. Об этом жители рассказали 27 ноября в соцсетях.

Как сообщили горожане, воду отключили на Жданова, 15 в подъезде № 3. Жители сидят без воды с 26 ноября – уже сутки. Люди не могут элементарно принять душ и приготовить еду. Они пытались позвонить в обслуживающую УК «Патриот-сервис». Однако разъяснить жителям причины отключений так и не смогли.

- «Патриот» не отвечает, диспетчер сказал, что не их компетенция, - добавили жители.

По какой причине отключили воду жителям, пока не известно. Временно жильцам придется закупать воду в близлежащих магазинах.
Фото: Rostov.ru
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