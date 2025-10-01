Новости
На Дону в крупной партии подсолнечника нашли семена амброзии

В партии семян подсолнуха в Ростовской области Россельхознадзор обнаружил примеси семян амброзии. Об этом случае официально проинформировало региональное управление ведомства.

Загрязненные семена сорного растения были выявлены в 700 тоннах подсолнечника, находившихся на территории складского комплекса, расположенного в Красносулинском районе. Представители учреждения сообщили, что организации, в собственности которой находится продукция, будет направлено официальное предупреждение о необходимости соблюдения установленных правил и предложено принять меры для их выполнения. На данный момент вся партия отправлена собственником на процедуру обработки.

Следует подчеркнуть, что амброзия полыннолистная включена в список карантинных сорных растений, установленный Евразийским экономическим союзом. Семена амброзии могут распространяться через семена сельскохозяйственных культур и, попадая в почву, приводят к засорению сельскохозяйственных угодий, огородов, садовых участков, сенокосов, пастбищ, а также лесных насаждений.
