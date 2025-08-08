Новости
На Дону обнаружили семена амброзии в партии подсолнечника весом 245 тонн

В Ростовской области в партии семян подсолнечника, предназначенной для переработки, обнаружили семена амброзии. Об этом стало известно от Управления Россельхознадзора.

В ходе проверки качества партии семян подсолнечника, которая была подготовлена для переработки и находилась на складе индивидуального предпринимателя в Каменском районе, было обнаружено заражение карантинным вредителем — амброзией полыннолистной.

В связи с обнаружением карантинного объекта юридическому лицу было направлено официальное предупреждение.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с классификацией карантинных объектов Евразийского экономического союза, амброзия полыннолистная включена в список карантинных растений. Семена этого сорняка могут переноситься с семенами культурных растений и, попадая в почву, засоряют посевы сельскохозяйственных культур, а также огороды, сады, луга, пастбища и полезащитные лесные полосы.
Фото: Дондей
