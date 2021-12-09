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На место пожара на складе лакокрасочных материалов в Ростове направили спецпоезд

На место пожара на складе лакокрасочных материалов в Ростове направили спецпоезд
В Ростове для тушения пожара на складе лакокрасочных материалов задействовали спецпоезд. С огнем продолжают бороться более полсотни спасателей. На месте работают 22 машины с цистернами.

Завод компании компании «Э́мпилс» в переулке Машиностроительном, 21 загорелся около 17 часов 11 декабря. Пламя распространилось по всему зданию площадью более 1,5 тысяч квадратных метров.

Возгоранию присвоили третий ранг опасности. С огнем боролись 74 человека. Через несколько часов число спасателей увеличилось до 99 человек. На месте работают 30 спецмашин. К тушению привлекли пожарный поезд. По предварительной информации, ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

«Э́мпилс» является крупнейшим российским производителем декоративных лакокрасочных покрытий и оксида цинка.
Фото: Rostov.ru.
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