На место пожара на складе лакокрасочных материалов в Ростове направили спецпоезд
В Ростове для тушения пожара на складе лакокрасочных материалов задействовали спецпоезд. С огнем продолжают бороться более полсотни спасателей. На месте работают 22 машины с цистернами.
Завод компании компании «Э́мпилс» в переулке Машиностроительном, 21 загорелся около 17 часов 11 декабря. Пламя распространилось по всему зданию площадью более 1,5 тысяч квадратных метров.
Возгоранию присвоили третий ранг опасности. С огнем боролись 74 человека. Через несколько часов число спасателей увеличилось до 99 человек. На месте работают 30 спецмашин. К тушению привлекли пожарный поезд. По предварительной информации, ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
«Э́мпилс» является крупнейшим российским производителем декоративных лакокрасочных покрытий и оксида цинка.