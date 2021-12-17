В Таганроге на огромной площади загорелся склад с покрышками

Фото: соцсети / Видео: ГУ МЧС по Ростовской области

В Таганроге загорелся двухэтажный склад с автомобильными покрышками. ЧП случилось 21 декабря около шести вечера на улице Социалистической, 152/3.Местные жители вызвали пожарных, когда почувствовали едкий запах гари, распространяющийся на сотни метров. В небе появились клубы черного дыма, а вонь от жженой резины чувствуется на многие километры. К моменту прибытия спасателей огонь распространился по всей площади здания. Пламя видно с трассы, очевидцы делятся фотографиями и видео в соцсетях. По словам местных жителей, напротив полыхающего здания находится колбасный цех.Пожару присвоен самый высокий, третий, ранг сложности. По предварительной информации, никто не пострадал.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работают 82 человека на 24 спецмашинах. Среди них - 63 сотрудника МЧС России на 19 единицах техники.