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На Ростов 6 мая обрушилась мощная магнитная буря

На Ростов 6 мая обрушилась мощная магнитная буря
Короткая рабочая неделя в Ростове 6 мая началась с мощной магнитной бури. Актуальный прогноз разместили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитный шторм начался около полуночи. По силе геомагнитный шторм составил 6 баллов. Уже к 15:00 буря закончилась. Вероятность усиления бури составила 35%.

Напомним, на прошлой неделе на Ростов обрушилась сильнейшая магнитная буря. Причиной стала мощная вспышка на Солнце накануне.

Пока местным жителям необходимо отказаться от больших физических и умственных нагрузок. Также следует выбирать более полезную еду в эти дни.
Фото: Rostov.ru
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