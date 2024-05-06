На Ростов 6 мая обрушилась мощная магнитная буря

Фото: Rostov.ru

Короткая рабочая неделя в Ростове 6 мая началась с мощной магнитной бури. Актуальный прогноз разместили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитный шторм начался около полуночи. По силе геомагнитный шторм составил 6 баллов. Уже к 15:00 буря закончилась. Вероятность усиления бури составила 35%.Напомним, на прошлой неделе на Ростов обрушилась сильнейшая магнитная буря. Причиной стала мощная вспышка на Солнце накануне.Пока местным жителям необходимо отказаться от больших физических и умственных нагрузок. Также следует выбирать более полезную еду в эти дни.