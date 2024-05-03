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На Ростов 3 мая обрушилась мощная магнитная буря

На Ростов 3 мая обрушилась мощная магнитная буря
На Ростов обрушилась сильнейшая магнитная буря. Актуальный прогноз сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитные удары обрушились на Землю с 03:00 до 15:00. По силе буря достигнет 7 баллов (уровень G3). На следующий день геомагнитный шторм не закончится, однако бури ослабнут. Начнется шторм в 03:00 и закончится в 06:00. Подобная ситуация будет и 5 мая.

Причиной сильнейшего геомагнитного шторма стала вспышка на Солнце. Подобной силы бури не наблюдалось уже с 22 февраля. Тогда произошла вспышка уровня X6.3.

В этот период метеозависимые люди почувствуют ухудшение состояния здоровья. Чтобы этого избежать, важно не нагружать себя как умственно, так и физически. Также в эти дни рекомендуется отказаться от вредных привычек.
Фото: Rostov.ru
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