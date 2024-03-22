На Ростов 23 марта обрушится магнитная буря

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На Ростов 23 марта снова обрушится магнитная буря. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Около полуночи Землю будут атаковать геомагнитные удары. По силе они достигнут 4 баллов. Шторм продлится до 12:00. Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать себя плохо. Всего вероятность магнитной бури составила 5%.В этот период ростовчанам не рекомендуется напрягаться как физически, так и умственно. Кроме того, следует отказаться от жирной пищи и кофе.Напомним, геомагнитный шторм начался еще 20 марта. На следующий день сила ударов достигла 5 баллов.