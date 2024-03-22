На Ростов 23 марта обрушится магнитная буря
На Ростов 23 марта снова обрушится магнитная буря. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
Около полуночи Землю будут атаковать геомагнитные удары. По силе они достигнут 4 баллов. Шторм продлится до 12:00. Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать себя плохо. Всего вероятность магнитной бури составила 5%.
В этот период ростовчанам не рекомендуется напрягаться как физически, так и умственно. Кроме того, следует отказаться от жирной пищи и кофе.
Напомним, геомагнитный шторм начался еще 20 марта. На следующий день сила ударов достигла 5 баллов.