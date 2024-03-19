Ростовчан 20 марта ожидает мощная магнитная буря

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На Ростов в ближайшие сутки обрушится мощная магнитная буря. Актуальный прогноз на 20 и 21 марта опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитный шторм атакует Землю уже 20 марта. На следующий день магнитная буря усилится. Начнется она около 00:00 и пойдет на спад ближе к обеду – в 12:00. Ожидаются удары по силе 4 балла.Вероятность магнитной бури – 25%, а сильного магнитного шторма – 5%.Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Не следует перетруждаться как умственно, так и физически. Стоит также отказаться от вредных привычек и пищи.