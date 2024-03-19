Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчан 20 марта ожидает мощная магнитная буря

Ростовчан 20 марта ожидает мощная магнитная буря
На Ростов в ближайшие сутки обрушится мощная магнитная буря. Актуальный прогноз на 20 и 21 марта опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитный шторм атакует Землю уже 20 марта. На следующий день магнитная буря усилится. Начнется она около 00:00 и пойдет на спад ближе к обеду – в 12:00. Ожидаются удары по силе 4 балла.

Вероятность магнитной бури – 25%, а сильного магнитного шторма – 5%.

Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Не следует перетруждаться как умственно, так и физически. Стоит также отказаться от вредных привычек и пищи.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.