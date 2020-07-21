На курорте два жителя Ростовской области заразились коронавирусом

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Два жителя Ростовской области, которые отдыхали на курорте, вернулись домой с коронавирусной инфекцией. Случаи заражения подтвердили специалисты. Об этом рассказал главный санитарный врач региона во время брифинга 23 июля.По словам Евгения Ковалёва, дончане подхватили вирус не в Краснодарском крае. В настоящее время ведётся мониторинг состояния здоровья у отдыхающих из Ростовской области.Пока число заболеваний на курортах незначительное. Новые случаи заражения в донском регионе никак не связаны с открытием купального сезона.Напомним, за весь период пандемии коронавирусной инфекции в Ростовской области заболели 11 898 человек, в том числе 120 - за последние 24 часа. Лечение в медицинских учреждениях получают 747 пациентов. В тяжёлом состоянии находится 41 человек.