Большинство новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Ростове

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За последние сутки на Дону коронавирусной инфекцией заразились 98 человек. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 16 июля.Новые случаи заражения выявили в 22 муниципалитетах области. Ростов-на-Дону стоит на первом месте по числу инфицированных. Так, за 24 часа в донской столице у 50 человек подтвердили COVID-19. Второе место занимают Шахты. К утру 16 июля опасной болезнью заразились восемь человек. В Аксайском районе коронавирус выявили у шести жителей.В Новочеркасске и Неклиновском районе - по четыре новых случая заражения. В Сальском и Мясниковском районах - по три. В Таганроге, Мартыновском, Красносулинском, Октябрьском и Тарасовском районах коронавирус обнаружили у двух человек. По одному местному жителю заболели в Волгодонске, Новошахтинске, Кашарском, Дубовском, Константиновском, Азовском, Зимовниковском, Миллеровском и Пролетарском районах.Напомним, за весь период пандемии в Ростовской области COVID-19 подтвердили у 11 117 человек. За это время жертвами опасной болезни стали 173 дончанина.