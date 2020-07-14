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Большинство новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Ростове

Большинство новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Ростове
Фото: Yandex.by

За последние сутки на Дону коронавирусной инфекцией заразились 98 человек. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 16 июля.

Новые случаи заражения выявили в 22 муниципалитетах области. Ростов-на-Дону стоит на первом месте по числу инфицированных. Так, за 24 часа в донской столице у 50 человек подтвердили COVID-19. Второе место занимают Шахты. К утру 16 июля опасной болезнью заразились восемь человек. В Аксайском районе коронавирус выявили у шести жителей.

В Новочеркасске и Неклиновском районе - по четыре новых случая заражения. В Сальском и Мясниковском районах - по три. В Таганроге, Мартыновском, Красносулинском, Октябрьском и Тарасовском районах коронавирус обнаружили у двух человек. По одному местному жителю заболели в Волгодонске, Новошахтинске, Кашарском, Дубовском, Константиновском, Азовском, Зимовниковском, Миллеровском и Пролетарском районах.

Напомним, за весь период пандемии в Ростовской области COVID-19 подтвердили у 11 117 человек. За это время жертвами опасной болезни стали 173 дончанина.

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