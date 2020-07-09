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В 17 муниципалитетах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения Covid-19

В 17 муниципалитетах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения Covid-19
Фото: Яндекс.Карты

За сутки на Дону 97 человек заболели коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражения зарегистрировали в 17 районах Ростовской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 13 июля.

Ростов-на-Дону по-прежнему занимает первое месте по количеству заболевших Covid-19 - 38 человек. Затем следуют Шахты - 15 случаев заражения. В Батайске у девяти местных жителей зафиксировали коронавирус.

В Волгодонске и Мясниковском районе за сутки инфекцией заболели шесть человек. В Октябрьском районе новыми пациентами стали пятеро дончан. По три человека заболели Covid-19 в Новочеркасске, Кагальницком и Константиновском районах. В Сальском и Красносулинском районах - зарегистрировали по два новых случая. В Новошахтинске, Миллеровском, Пролетарском, Семикаракорском, Целинском, Цимлянском районах - по одному.

Напомним, что за весь период пандемии коронавируса в Ростовской области заболели 10823 человека. 164 жителя региона стали жертвами новой инфекции, в том числе один человек за последние сутки.

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