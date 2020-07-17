Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 26 районах Ростовской области

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За сутки в Ростовской области коронавирусной инфекцией заболели 115 человек. Новые случаи заражения выявили в 26 муниципалитетах Дона. Об этом 20 июля сообщили в региональном правительстве.Так, в тройке лидеров по числу инфицированных больных находятся Ростов-на-Дону - 47 случаев заражения, Волгодонск - девять случаев и Мясниковский район - семь.По шесть человек заболели коронавирусом за сутки в Батайске и Азовском районе. У четверых дончан из Кагальницкого, Семикаракорского и Тацинского районов также подтвердили COVID-19. В Мартыновском и Белокалитвинском районах заболели по три человека. По два новых случая зарегистрировали в Азове, Новочеркасске, Шахтах, Зимовниковском и Родионово-Несветайском районах. В Гуково, Таганроге, Веселовском, Красносулинском, Морозовском, Неклиновском, Сальском, Тарасовском Целинском и Чертковском районах специалисты зарегистрировали по одному больному.Напомним, что за весь период пандемии в Ростовском области заразились 11 534 человека. Несмотря на рост заболеваемости, в регионе продолжают снимать ряд ограничений. Так, с 20 июля начинают работать музеи и выставочные залы, открываются клубы в государственных и муниципальных учреждениях.