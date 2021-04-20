На федеральном канале покажут сериал «Капкан для монстра», снятый в Ростове-на-Дону
На экраны выходит детективный сериал «Капкан для монстра», который снимали в Ростове. Первая серия появится 26 апреля на телеканале «НТВ».
В проекте приняли участие известные актеры, в частности, Даниил Страхов и Людмила Артемьева, запомнившаяся многим по сериалу «Сваты», а также Алина Ланина и Владимир Скворцов.
В основе сюжетной линии - следователь, который расследует убийство своего сводного брата-полковника. По ходу развития сюжетной линии появляются новые загадочные убийства, устанавливают новые обстоятельства преступлений.
Съемки начались еще в декабре 2019 года. Команда режиссера Артема Мазунова, который привлекал внимание ростовчан забавной оранжевый шапкой с ушами, пробыла в Ростове несколько месяцев. Съемочная группа работала на набережной Дона, улицах Большой Садовой и Пушкинской. Участие в съемках принимали и актеры местных театров. В частности, на роль бандита пригласили сотрудника новошахтинского драмтеатра Александра Скулкова.
- В сериале я играю бандита по кличке Дюбель. Я обладаю очень важной информацией для уголовного дела, которое ведет главный герой, поэтому ему нужно «расколоть» меня, - рассказывает актер. - По сюжету я сбегаю из тюрьмы, меня догоняют, избивают. Потом снова сажают в камеру на допрос. В кадре меня допрашивал главный герой, которого играет Даниил Страхов.
За полтора года работы команда Мазунова отсняла сразу 16 серий. Будет ли продолжение у детектива-триллера, пока не известно.