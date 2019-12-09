Актёр Даниил Страхов приехал в Ростов на съёмки сериала «Капкан для монстра»



В Ростов-на-Дону приехал известный актёр Даниил Страхов. Артист исполняет одну из главных ролей в сериале «Капкан для монстра».

Днём 11 декабря на улице Пушкинской шла работа над сценой с его участием. Эпизод снимали возле медицинского училища.



Недавно появились подробности сюжета сериала. Даниил Страхов играет следователя, который расследует убийство своего сводного брата-полковника. По ходу развития сюжетной линии появляются новые загадочные убийства, устанавливают новые обстоятельства преступлений.



- Это большая серьёзная работа, - говорит Страхов. - Помимо того, что сюжет картины основан на реальных событиях, это драма главного героя, который проходит путь личных потерь. На этом пути трудно не ожесточиться, не превратиться в машину мести и убийства, остаться человеком. Надеюсь об этом и рассказать.



На Пушкинской снимали сцену, в которой следователь Сергей Ковалёв (Даниил Страхов) пытается узнать информацию о бывшей студентке медучилища. Для чего — узнаем только после выхода картины. Для съёмок привлекли нескольких студентов, которые должны были пройтись на заднем плане кадра.



Режиссёр сериала Артём Мазунов неотлучно находится на съёмочной площадке и уже запомнился прохожим в Ростове своей забавной оранжевой шапкой с ушами.



В картине также снимаются Людмила Артемьева, Алина Ланина и Владимир Скворцов. В «Капкане для монстра» будет 16 серий.