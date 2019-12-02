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В Ростове-на-Дону снимают сериал с участием звезды «Сватов» Людмилы Артемьевой

В Ростове-на-Дону снимают сериал с участием звезды «Сватов» Людмилы Артемьевой
В донской столице снимают сериал «Капкан для монстра». Режиссёром фильма является Артём Мазунов. Главные роли исполняют такие известные актёры как Людмила Артемьева, Даниил Страхов, Алина Ланина и Владимир Скворцов.

О начале съёмок режиссёр объявил на своей страничке в «Инстаграм». Пока никаких подробностей о сюжете нет. Судя по дизайну традиционной «киношной» тарелки, сериал будет в жанре триллер. Она чёрного цвета, а буква «Т» в названии кинокартины изображена в форме меча, с которого капает кровь.

Съёмочная группа уже работала на набережной Дона, а также на улице Большая Садовая. Известно, что команда Артёма Мазунова пробудет в Ростове до марта 2020 года.

Сериал «Капкан для монстра» станет 15-й работой режиссёра. Он знаком зрителям по работам «Дикий», «Пропавший без вести», «Барсы», «Поселенцы», «Дурёхи» и другие.

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